Jerry è morto in silenzio e senza nemmeno aver avuto giustizia. Altro che ‘il razzismo non esiste’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Henry Jerry Boakye aveva 31 anni, era arrivato in Italia dal Ghana nel 2006. Faceva il saldatore a Castel Volturno fino a quando sul bus, a luglio 2017, è stato aggredito senza motivo con un pugno alle spalle. Una vile aggressione razzista continuata alla fermata del bus, con Jerry a terra. L’aggressore aveva poi voltato le spalle e se n’è andato, lasciando Jerry paralizzato per sempre. Vorrei ripeterlo: era rimasto paralizzato per sempre Jerry, a 29 anni e senza motivo. Fino a morire, ieri, in silenzio; perché per la tristezza e la solitudine aggravata dalla pandemia, negli ultimi tempi Jerry si era lasciato andare. All’epoca dei fatti, la sua storia era stata raccontata su ilfattoquotidiano.it, su altri media e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) HenryBoakye aveva 31 anni, era arrivato in Italia dal Ghana nel 2006. Faceva il saldatore a Castel Volturno fino a quando sul bus, a luglio 2017, è stato aggreditomotivo con un pugno alle spalle. Una vile aggressione razzista continuata alla fermata del bus, cona terra. L’aggressore aveva poi voltato le spalle e se n’è andato, lasciandoparalizzato per sempre. Vorrei ripeterlo: era rimasto paralizzato per sempre, a 29 anni emotivo. Fino a morire, ieri, in; perché per la tristezza e la solitudine aggravata dalla pandemia, negli ultimi tempisi era lasciato andare. All’epoca dei fatti, la sua storia era stata raccontata su ilfattoquotidiano.it, su altri media e ...

