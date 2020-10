Jane Fonda, «Salviamo il futuro» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 43 di Vanity Fair, in edicola fino al 27 ottobre. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 43 di Vanity Fair, in edicola fino al 27 ottobre.

cdghietta : RT @HuertDeAuteuil: Non saremo mai più fighi di Jane Fonda. MAI. #CTCF - lisboademivida : A JANE FONDA CACETEEEEE - Falce73 : RT @HuertDeAuteuil: Non saremo mai più fighi di Jane Fonda. MAI. #CTCF - OverlookHotel71 : RT @HuertDeAuteuil: Non saremo mai più fighi di Jane Fonda. MAI. #CTCF - RunPierwork13 : RT @13mari81: Quando ero piccola Jane Fonda era grande, più di mia madre, ora sono grande e Jane Fonda sembra mia figlia. #riflessioni -