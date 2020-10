Jamie Lynn Spears rivela il motivo della fine di Zoey 101 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Jamie Lynn Spears, sorella minore di Britney Spears, è tornata a parlare di Zoey 101, la sitcom firmata Nickelodeon che l’ha resa celebre in tutto il mondo quando era giovanissima. Dai tempi di quando vestiva i panni di Zoey Brooks ne è passata di acqua da sotto i ponti ed in questi ultimi decenni Jamie Lynn Spears ha recitato in altre serie televisive ed inciso (con scarso successo) un paio di singoli country. Intervistata da Nylon – via CiakGeneration.it – la baby Spears ha spiegato come mai Zoey 101 è terminata dopo sole quattro stagioni smentendo categoricamente di aver lasciato lo show perché incinta. La sua gravidanza, infatti, l’avrebbe scoperta ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 ottobre 2020), sorella minore di Britney, è tornata a parlare di101, la sitcom firmata Nickelodeon che l’ha resa celebre in tutto il mondo quando era giovanissima. Dai tempi di quando vestiva i panni diBrooks ne è passata di acqua da sotto i ponti ed in questi ultimi decenniha recitato in altre serie televisive ed inciso (con scarso successo) un paio di singoli country. Intervistata da Nylon – via CiakGeneration.it – la babyha spiegato come mai101 è terminata dopo sole quattro stagioni smentendo categoricamente di aver lasciato lo show perché incinta. La sua gravidanza, infatti, l’avrebbe scoperta ...

StraNotizie : Jamie Lynn Spears rivela il motivo della fine di Zoey 101 - BITCHYFit : Jamie Lynn Spears rivela il motivo della fine di Zoey 101 - TheRedHead_blog : Jamie Lynn Spear ha rivelato di aver fatto un'audizione per Twilight - p_ylv : RT @bleedying: Carissima Jamie Lynn Spears invece di tirar fuori sta cagata aiuta tua sorella che sono letteralmente anni che non può avere… - fergusonsoulx : RT @bleedying: Carissima Jamie Lynn Spears invece di tirar fuori sta cagata aiuta tua sorella che sono letteralmente anni che non può avere… -

Ultime Notizie dalla rete : Jamie Lynn Jamie Lynn Spears svela di aver fatto il provino per Twilight e con lei c'era anche Lily Collins CiakGeneration Jamie Lynn Spears rivela il motivo della fine di Zoey 101

Durante un'intervista, l'attrice e cantante Jamie Lynn Spears ha spiegato il vero motivo dietro la fine della serie TV Zoey 101 ...

Jamie Lynn Spears rivela di aver fatto il provino per Twilight

1L’attrice e cantante Jamie Lynn Spears, sorella della grande Britney Spears, ha raccontato di aver fatto un’audizione per Twilight Jamie Lynn Spears è divenuta famosa soprattutto per il suo ruolo da ...

Durante un'intervista, l'attrice e cantante Jamie Lynn Spears ha spiegato il vero motivo dietro la fine della serie TV Zoey 101 ...1L’attrice e cantante Jamie Lynn Spears, sorella della grande Britney Spears, ha raccontato di aver fatto un’audizione per Twilight Jamie Lynn Spears è divenuta famosa soprattutto per il suo ruolo da ...