Jake Gyllenhaal e Denis Villeneuve al lavoro per The Son

The Son, nuova serie HBO di Denis Villeneuve, vedrà la presenza di Jake Gyllenhaal nel ruolo del protagonista Sonny Lofthus Adattata dal romanzo di Jo Nesbø, The Son è la nuova serie HBO firmata da Denis Villeneuve, che conosciamo per Enemy, Sicario, Arrival, Blade Runner 1984 e l'attesissimo Dune. Sotto la sua direzione vedremo Jake Gyllenhaal, che già aveva collaborato con Villeneuve in Prisoners e in Enemy. Per gli addetti ai lavori non è una novità: la prima idea era trasporrre The Son come lungometraggio e Gyllenhaal vi si era già interessato. The Son narra le vicende di Sonny Lofthus, giovane lotattore la cui vita verrà stravolta dal suicidio del ...

