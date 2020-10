Isco Juventus, il portale spagnolo: Paratici torna sul fenomeno del Real (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Isco Juventus – Da anni ormai il nome di Isco è accostato alla Juventus. Dai tempi di Allegri, lo spagnolo è in orbita Juve. Ma adesso la conferma arriva dalla Spagna. In Spagna sostengono che la Juventus sia pronta a versare 40 milioni di euro al Real Madrid per Isco. Calciatore molto tecnico che andrebbe a ricoprire il ruolo di Ramsey, senza toccare il sistema tattico di Pirlo. Isco Juventus, 40 milioni per lo spagnolo Il portale spagnolo di calciomercato “Todofichajes.com” rilancia il nome di Isco associato alla Juventus. La cosa non può passare inosservata perché legata al nome di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 ottobre 2020)– Da anni ormai il nome diè accostato alla. Dai tempi di Allegri, loè in orbita Juve. Ma adesso la conferma arriva dalla Spagna. In Spagna sostengono che lasia pronta a versare 40 milioni di euro alMadrid per. Calciatore molto tecnico che andrebbe a ricoprire il ruolo di Ramsey, senza toccare il sistema tattico di Pirlo., 40 milioni per loIldi calciomercato “Todofichajes.com” rilancia il nome diassociato alla. La cosa non può passare inosservata perché legata al nome di ...

