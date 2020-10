“Io lo posso confermare”. Elisabetta Gregoraci, l’amica vip parla. Che pasticcio, l’avvocato costretto a intervenire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È accaduto che lunedì mattina Arianna David sia stata ospite in collegamento a Mattino Cinque, da Federica Panicucci. Proprio in quel salotto lì, senza tanti preamboli, ha confermato la frequentazione fra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti, l’uomo misterioso proveniente da Montecarlo che manderebbe gli aerei alla gieffina. Ed è stata molto chiara in merito, Arianna David: “Elisabetta non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo”. “Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 anni. Se sono sicura? Di sicuro non c’è niente, però.. Sta uscendo fuori, il tweet non l’ho fatto io. Io lo sapevo”. Ma andiamo ad approfondire meglio. Poi è giunta la domanda diretta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È accaduto che lunedì mattina Arianna David sia stata ospite in collegamento a Mattino Cinque, da Federica Panicucci. Proprio in quel salotto lì, senza tanti preamboli, ha confermato la frequentazione frae Stefano Coletti, l’uomo misterioso proveniente da Montecarlo che manderebbe gli aerei alla gieffina. Ed è stata molto chiara in merito, Arianna David: “non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo”. “Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 anni. Se sono sicura? Di sicuro non c’è niente, però.. Sta uscendo fuori, il tweet non l’ho fatto io. Io lo sapevo”. Ma andiamo ad approfondire meglio. Poi è giunta la domanda diretta di ...

borghi_claudio : @riotta Io rispondo di ciò che dico io, non ho nessun troll e non posso far disconnettere (boh?) nessuno. Quanto al… - juventusfc : Andrea Agnelli: «Il mercato? Io attribuisco responsabilità, deleghe e obiettivi, che verranno valutati al termine d… - reydelacrvz : RT @celestekarev: Sto piangendo perché siete le mie gioie più grandi e non posso credere a quanto io sia fortunata - kirilaw2 : @rememberyrlife MA TUTTI A FARE LIVE MENTRE IO NON POSSO VEDERE!? MA SCUSATEMI, EH - Kibi87 : Suga, gioia. Io lavoro. E non posso perdere 10 minuti a guardare un raviolo vestito di nero che mi strimpella tutto… -