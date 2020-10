Inter | Young ancora positivo al Covid | si allontana il rientro

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, l ex Manchester United dovrà continuare l isolamento che era iniziato l 11 ottobre. In campo stasera al posto didovrebbe andare uno fra ...

Inter : ?? | MESSAGGIO 'La gentilezza è contagiosa ed è lo strumento più efficace per combattere il bullismo' ??? @youngy18… - DiMarzio : #Inter, Ashley #Young ancora positivo al coronavirus dopo il tampone - clikservernet : Inter, ancora positivo il tampone di Young - Marylena_88 : RT @SkySport: Inter: Ashley Young ancora positivo al coronavirus #SkySport #Young #Inter #Coronavirus #Covid19 - Noovyis : (Inter, ancora positivo il tampone di Young) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Young

Ashley Young è risultato ancora positivo al tampone e salterà la trasferta di Genova contro i rossoblù. Ashley Young, esterno dell'Inter, non potrà ancora unirsi al gruppo. Il calciatore nerazzurro, i ...Ashley Young non è ancora guarito dal Covid-19. L'esterno inglese dell'Inter si è sottoposto a un nuovo tampone, scoprendo di non essere ancora guarito dal virus che lo ha colpito una decina di giorni ...