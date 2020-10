Inter, si ferma Hakimi: esordio per Darmian contro il Borussia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Altra tegola in casa Inter a poche ora dalla gara di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. contro i tedeschi non ci sarà Hakimi che nell’ultimo controllo sanitario a poche ore prima dal fischio d’inizio è risultato positivo al coronavirus. Al suo posto ci sarà Matteo Darmian, arrivato dal Parma e al suo esordio assoluto con la maglia dell’Inter. Sulla trequarti spazio a Eriksen, dopo le parole e le panchine ora il danese avrà la sua occasione alle spalle del duo Lukaku-Sanchez con l’ex Manchester che ha vinto il ballottaggio su Lautaro Martinez. Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Darmian, Vidal, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Altra tegola in casaa poche ora dalla gara di Champions LeagueilMonchengladbach.i tedeschi non ci saràche nell’ultimollo sanitario a poche ore prima dal fischio d’inizio è risultato positivo al coronavirus. Al suo posto ci sarà Matteo, arrivato dal Parma e al suoassoluto con la maglia dell’. Sulla trequarti spazio a Eriksen, dopo le parole e le panchine ora il danese avrà la sua occasione alle spalle del duo Lukaku-Sanchez con l’ex Manchester che ha vinto il ballottaggio su Lautaro Martinez.(3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov;, Vidal, ...

L’ Inter si prepara all’esordio stagionale in Champions League: questa sera gli uomini di Antonio Conte affrontano a San Siro il Borussia Moenchengladbach, con l’obiettivo di riscattare l’amarezza del ...

Hakimi ha il coronavirus, i positivi dell’Inter salgono a cinque

Inter messo in ginocchio dal coronavirus, con Hakimi sono cinque i calciatori nerazzurri positivi al Covid. L’Inter deve fare a meno di Hakimi, Skriniar, Gagliardini, Radu e Ashley Young per il match ...

