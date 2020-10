Inter, parla il ds del ‘Gladbach: «Possiamo tenere il passo dei nerazzurri» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Moenchgladbach, ha parlato in vista della gara contro l’Inter in Champions Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Moenchgladbach, ha parlato in vista della gara contro l’Inter in un’Intervista a Kicker. «L’ordine logico ora vorrebbe che questa volta arrivassimo secondi nella classifica del nostro gurppo. Al massimo, andremo avanti in Europa League. Abbiamo già dimostrato nelle nostre ultime due partecipazioni che Possiamo tenere il passo di formazioni di grosso calibro e ci proveremo anche questa volta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Moenchgladbach, hato in vista della gara contro l’in Champions Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Moenchgladbach, hato in vista della gara contro l’in un’vista a Kicker. «L’ordine logico ora vorrebbe che questa volta arrivassimo secondi nella classifica del nostro gurppo. Al massimo, andremo avanti in Europa League. Abbiamo già dimostrato nelle nostre ultime due partecipazioni cheildi formazioni di grosso calibro e ci proveremo anche questa volta». Leggi su Calcionews24.com

