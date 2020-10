Inter, nuovo infortunio per Sensi: oggi possibili esami strumentali (Di mercoledì 21 ottobre 2020) nuovo infortunio per Stefano Sensi che oggi potrebbe saltare l’esordio dell’Inter in Champions League. La situazione Stefano Sensi rischia di saltare l’esordio dell’Inter in Champions League a causa di un infortunio muscolare rimediato nel corso della sessione d’allenamento di lunedì. Lo segnala Corriere dello Sport riportando che ieri il giocatore si è sottoposto a terapie conservative mentre nella giornata di oggi potrebbe sottoporsi a degli esami strumentali nel caso in cui l’infortunio si rivelasse più grave del previsto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020)per Stefanochepotrebbe saltare l’esordio dell’in Champions League. La situazione Stefanorischia di saltare l’esordio dell’in Champions League a causa di unmuscolare rimediato nel corso della sessione d’allenamento di lunedì. Lo segnala Corriere dello Sport riportando che ieri il giocatore si è sottoposto a terapie conservative mentre nella giornata dipotrebbe sottoporsi a deglinel caso in cui l’si rivelasse più grave del previsto. Leggi su Calcionews24.com

Stefano Sensi rischia di saltare l’esordio dell’Inter in Champions League a causa di un infortunio muscolare rimediato nel corso della sessione d’allenamento di lunedì. Lo segnala Corriere dello Sport ...

