Inter, Lukaku deluso: “Il pari non è un buon risultato. Mentalità da migliorare” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci ha pensato un grande Romelu Lukaku a salvare l'Inter contro il Borussia Monchengladbach. L'attaccante belga ha commentato il pari contro il club tedesco ai microfoni di Sky Sport: "Per me non è un buon risultato. Possiamo fare di più. Dobbiamo essere forti mentalmente. Adesso dobbiamo essere più forti anche in difesa. Abbiamo subito due gol per errori nostri, ma abbiamo anche sbagliato diverse occasioni". Inter, Lukaku deluso: “Il pari non è un buon risultato. Mentalità da migliorare” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci ha pensato un grande Romelua salvare l'contro il Borussia Monchengladbach. L'attaccante belga ha commentato ilcontro il club tedesco ai microfoni di Sky Sport: "Per me non è un. Possiamo fare di più. Dobbiamo essere forti mentalmente. Adesso dobbiamo essere più forti anche in difesa. Abbiamo subito due gol per errori nostri, ma abbiamo anche sbagliato diverse occasioni".: “Ilnon è un. Mentalità da migliorare” ITA Sport Press.

Inter : ???? | RRRROOOOMEEEEELUUUU!!! 49' - E chi se non lui??? #LUKAKU!!! Risolve la mischia e mette dentro col destro!!! ??… - Inter : ?? | BIIIIG RRROOMMMM!!! 89' - Reazione immediata dei nerazzurri: corner di Kolarov e tocco vincente sottorete di… - Inter : ?? | FISCHIO FINALE Gara conclusa a San Siro: la doppietta di #Lukaku non basta per portare a casa i tre punti… - NetworkInquirer : RT @farted94: PAZZA INTER AMALA MILAN MERDA A CHE ORA GIOCANO I ZOZZONERI?? EHEHE LA MUSICHETTA DELLA CHAMPIONS #LaSentiamoNoiPerVoi LUKAKU… - zazoomblog : Inter-Borussia M’Gladbach 2-2 Lukaku: “Non è un buon risultato per noi” - #Inter-Borussia #M’Gladbach #Lukaku: -