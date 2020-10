Inter, Hakimi positivo: salta la Champions col Borussia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Salgono nuovamente a cinque i positivi in casa Inter. Dopo le guarigioni di Bastoni e Nainggolan, positivo al tampone Hakimi, che salterà il Borussia Questa sera l’Inter farà il suo esordio in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. I nerazzurri dovranno fare a meno di Gagliardini, Radu, Skriniar e Young, ancora positivi al Covid, mentre sono guariti Nainggolan e Bastoni. I casi sono saliti nuovamente a cinque, dopo la notizia, di pochi minuti fa, della positività al tampone di Hakimi. Il risultato del test è arrivato dopo l’ultimo controllo Uefa in vista della partita di questa sera. Questo il comunicato del club: “FC Internazionale Milano comunica che Achraf ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Salgono nuovamente a cinque i positivi in casa. Dopo le guarigioni di Bastoni e Nainggolan,al tampone, che salterà ilQuesta sera l’farà il suo esordio inLeague contro ilMonchengladbach. I nerazzurri dovranno fare a meno di Gagliardini, Radu, Skriniar e Young, ancora positivi al Covid, mentre sono guariti Nainggolan e Bastoni. I casi sono saliti nuovamente a cinque, dopo la notizia, di pochi minuti fa, della positività al tampone di. Il risultato del test è arrivato dopo l’ultimo controllo Uefa in vista della partita di questa sera. Questo il comunicato del club: “FCnazionale Milano comunica che Achraf ...

