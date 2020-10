Inter, Conte: «Siamo stati uomini. Eriksen? Gli ho chiesto una cosa» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Eriksen – «Ha fatto bene come tutta la squadra, con impegno e applicazione. Gli abbiamo chiesto di essere più decisivo in fase di possesso e penso abbia fatto una buona partita, come tutti. Indisponibili? Noi dobbiamo pensare solo al campo per fare il massimo. Certamente non è stato semplice ricevere la notizia di Hakimi che fino a stamattina si era allenato con noi e doveva giocare. Ma sono situazioni da affrontare a testa alta, come ho detto ai ragazzi. Ripeto: non era semplice, nemmeno dal punto di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Antonio, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach Antonio, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach.– «Ha fatto bene come tutta la squadra, con impegno e applicazione. Gli abbiamodi essere più decisivo in fase di possesso e penso abbia fatto una buona partita, come tutti. Indisponibili? Noi dobbiamo pensare solo al campo per fare il massimo. Certamente non è stato semplice ricevere la notizia di Hakimi che fino a stamattina si era allenato con noi e doveva giocare. Ma sono situazioni da affrontare a testa alta, come ho detto ai ragazzi. Ripeto: non era semplice, nemmeno dal punto di ...

