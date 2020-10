Inter Borussia Moenchengladbach streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Inter Borussia Moenchengladbach streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Champions League Inter Borussia Moenchengladbach streaming TV – Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 21 Inter e Borussia Moenchengladbach scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions Legue 2020-2021. Alla sfida potranno assistere pochissimi tifosi data l’emergenza Covid 19. dove vedere il Inter Borussia Moenchengladbach in tv e live ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020)live, tv e probabili formazioni delladellaTV – Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 21scendono in campo allo stadio San Siro di Milano,valida per la prima giornata della fase a gironi della UefaLegue 2020-2021. Alla sfida potranno assistere pochissimi tifosi data l’emergenza Covid 19.ilin tv e live ...

