Inter-Borussia Moenchengladbach | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’ospita a San Siro i tedeschi nel primodella fase a gironi di Champions League. Conte recupera Bastoni, in attacco Sanchez favorito su Lautaro Dopo le scorie del derby di sabato,rappresenta per i nerazzurri la partita del riscatto. Questa sera a San Siro, nella gara inaugurale della fase a gironi di Champions League, Antonio Conte vuole risposte dai suoi , in primis da Eriksen. Quella di stasera potrebbe essere la partita del rilancio del centrocampista danese che fin qui ha parzialmente deluso le aspetative. Conte deciso ad impiegarlo dall’inizio dietro a Lukaku e Sanchez. Restano comunque le tante assenze con cui deve fare i conti l’: Skriniar, Young, Gagliardini e Radu sono out essendo risulati positivi al ...