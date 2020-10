Inter-Borussia M’Gladbach | Vidal che disattenzione | gol di Hofmann VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) IlMonchengladbach passa in vantaggio a San Siro. Clamorosada parte del cileno Arturoche su un tracciante da centrocampo si addormenta e lascia campo libero ache a tu per tu con Handanovic buca il portiere. Gol successivamente convalidato anche dal Var dopo un lungo check per un sospetto tocco di Plea.