Inter-Borussia M’Gladbach | Lukaku gol | il belga sblocca il match VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo un primo tempo senza squilli, Romeluporta in vantaggio i nerazzurri nella ripresa.Monchengladbach vieneta dal solito attaccante, bravo a deviare rapidamente in porta un tiro smorzato di Darmian. Ecco la rete dell’1-0 a firma di: quinto gol in cinque presenze stagionali.