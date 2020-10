Inter-Borussia M’Gladbach: infortunio per Sanchez, contrattura all’adduttore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo infortunio per Alexis Sanchez. Dopo un primo tempo sottotono, l’attaccante cileno è stato sostituito da Antonio Conte durante l’Intervallo di Inter-Borussia Monchengladbach, prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2020-21. Nessun cambio tattico/tecnico con Lautaro Martinez: sostituzione forzata a causa di una contrattura all’adduttore destro come spiegato dal club nerazzurro a margine della gara terminata 2-2. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovoper Alexis. Dopo un primo tempo sottotono, l’attaccante cileno è stato sostituito da Antonio Conte durante l’vallo diMonchengladbach, prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2020-21. Nessun cambio tattico/tecnico con Lautaro Martinez: sostituzione forzata a causa di unaall’adduttore destro come spiegato dal club nerazzurro a margine della gara terminata 2-2.

