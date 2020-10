Inter-Borussia M’Gladbach 2-2, esordio deludente per Conte (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Inter non va oltre il pareggio a San Siro contro il Borussia M’Gladbach. Passo falso per il salto di qualità: Lukaku salva Conte esordio deludente per l’Inter che viene fermato dal Borussia M’Gladbach. Antonio Conte schiera Eriksen dal primo minuto, vista l’assenza di giocatori. La positività al Covid di Hakimi costringe il mister a fidarsi di Darmian, ma le qualità sono del tutto differenti e i nerazzurri non riescono a spingere sulla destra. Il primo tempo prosegue senza molte occasioni da gol, solo qualche conclusione dalla distanza. Nella ripresa Conte lancia subito in campo Lautaro Martinez e ne beneficia anche Lukaku che sblocca la gara. Il Borussia non demorde ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’non va oltre il pareggio a San Siro contro ilM’Gladbach. Passo falso per il salto di qualità: Lukaku salvaper l’che viene fermato dalM’Gladbach. Antonioschiera Eriksen dal primo minuto, vista l’assenza di giocatori. La positività al Covid di Hakimi costringe il mister a fidarsi di Darmian, ma le qualità sono del tutto differenti e i nerazzurri non riescono a spingere sulla destra. Il primo tempo prosegue senza molte occasioni da gol, solo qualche conclusione dalla distanza. Nella ripresalancia subito in campo Lautaro Martinez e ne beneficia anche Lukaku che sblocca la gara. Ilnon demorde ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Vigilia di @ChampionsLeague, tutte le foto dell'ultimo allenamento prima di #InterBorussia ??… - Inter : ? | STORIA Vi ricordate quale giocatore dell'Inter ha segnato una tripletta in Champions League contro una squadra… - valentinolazaro : Back in full team training. ???? @borussia Purtroppo non al ??% per la partita di domani contro i miei vecchi compag… - rearturo16 : @corsaroll @OttimistaRN @Inter @borussia l’ultimo persona da cui avevo sentito giudicare un calciatore in base al n… - passione_inter : VIDEO - Così no, si fa subito dura. Inter Borussia M 2-2: pagelle e commento a caldo - -