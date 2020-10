Inter, Ashley Young ancora positivo al Coronavirus: la situazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ashley Young non si è ancora negativizzato. L’esterno inglese dell’Inter è ancora positivo al Coronavirus. La situazione Non arrivano buone notizie per l’Inter. Ashley Young è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo i tamponi effettuati a 10 giorni dalla notizia del suo contagio. Come riportato da Gazzetta.it, il tampone è risultato ancora positivo. Ashley Young era stato uno dei calciatori contagiati all’Inter, come Nainggolan, Skriniar, Bastoni, Gagliardini e Radu. C’è ancora da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020)non si ènegativizzato. L’esterno inglese dell’al. LaNon arrivano buone notizie per l’è risultatoaldopo i tamponi effettuati a 10 giorni dalla notizia del suo contagio. Come riportato da Gazzetta.it, il tampone è risultatoera stato uno dei calciatori contagiati all’, come Nainggolan, Skriniar, Bastoni, Gagliardini e Radu. C’èda ...

Non arrivano buone notizie per l’Inter. Ashley Young è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo i tamponi effettuati a 10 giorni dalla notizia del suo contagio. Come riportato da Gazzetta.it, il ...

Ultim’ora – Ashley Young ancora positivo al Covid: arrivato l’esito dell’ultimo tampone

Dopo le buone notizie relative al recupero di Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, in casa Inter arriva una nuova positività. L’ultimo tampone al quale si è sottoposto Ashley Young, scrive La ...

Dopo le buone notizie relative al recupero di Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, in casa Inter arriva una nuova positività. L'ultimo tampone al quale si è sottoposto Ashley Young, scrive La Gazzetta dello Sport, è risultato ancora positivo.