Inter 2-2 Borussia Monchengladbach, le pagelle nerazzurre: male Vidal, Lukaku rapace (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le pagelle dell'Inter dopo il 2-2 col Borussia Monchengladbach nella prima giornata della fase a gironi di Champions. Leggi su 90min (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ledell'dopo il 2-2 colnella prima giornata della fase a gironi di Champions.

Inter : ?? | ALLENAMENTO Vigilia di @ChampionsLeague, tutte le foto dell'ultimo allenamento prima di #InterBorussia ??… - Inter : ? | STORIA Vi ricordate quale giocatore dell'Inter ha segnato una tripletta in Champions League contro una squadra… - valentinolazaro : Back in full team training. ???? @borussia Purtroppo non al ??% per la partita di domani contro i miei vecchi compag… - Rud1976 : RT @Sportellate_it: È un Inter che gioca troppo sotto ritmo e ha troppe incomprensibili amnesie. - Onestidal2007 : @realvarriale @Inter @borussia @realmadrid @Atalanta_BC Direttore cosa ne pensa della partita di domani di #UEL tr… -