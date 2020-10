Inquinamento | morti 500 000 neonati nel mondo nel 2019

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 21 OTT - L'atmosferico ha ucciso 476.000nel, soprattutto in India e nell'Africa sub-sahariana. E' quanto emerge da un nuovo studio globale secondo il ...

Agenzia_Ansa : #Inquinamento, morti 500mila neonati nel mondo nel 2019 #ANSA

Più di 116.000 bambini indiani sono morti a causa dell'inquinamento atmosferico nel primo mese di vita e 236.000 nell'Africa sub-sahariana, secondo lo State of Global Air 2020. Le stime sono ...25 Inquinamento aria,morti 476mila neonati L'inquinamento atmosferico ha ucciso 476 mila neonati nel 2019, soprattutto in India e nell'Africa subsahariana. E' quanto emerge dallo studio State of Globa ...