Infortunio Chiellini | l’esito degli esami | ecco la nota ufficiale della Juventus

Infortunio Chiellini – Il difensore centrale e capitano della Juventus Giorgio Chiellini si è fermato ieri al 18′ per un problema muscolare nella sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Con l'assenza di De Ligt la Juventus è in ansia per il suo capitano, il centrale bianconero ieri sera è stato sostituito durante la partita contro gli ucraini per un risentimento muscolare, infatti dopo essere andato vicino al gol, Chiellini ha accusato un dolore muscolare alla coscia destra. Ora è arrivato l'esito degli esami. Nessuna lesione muscolare.

