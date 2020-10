Inail: “In settembre 1.919 denunce di contagi da Covid sul lavoro. In totale sono stati 54.128, il 17% del totale dei casi in Italia” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A fine settembre le denunce di contagi da Covid 19 sul lavoro arrivate all‘Inail hanno superato le 54.000 unità (54.128) con un aumento di 1.919 denunce rispetto a fine agosto. Di questi casi, 792 sono però riferiti imputabili ai mesi precedenti e in particolare al mese di agosto, emersi solo in questa rilevazione. I morti denunciati sono stati 319, 16 in più rispetto a fine agosto. I decessi sono distribuiti per lo più tra marzo e aprile, con nessun caso a settembre. I 54.128 casi sono pari a circa il 15% del complesso delle denunce di infortuni sul lavoro arrivate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A fineledida19 sularrivate all‘hanno superato le 54.000 unità (54.128) con un aumento di 1.919rispetto a fine agosto. Di questi, 792però riferiti imputabili ai mesi precedenti e in particolare al mese di agosto, emersi solo in questa rilevazione. I morti denunciati319, 16 in più rispetto a fine agosto. I decessidistribuiti per lo più tra marzo e aprile, con nessun caso a. I 54.128pari a circa il 15% del complesso delledi infortuni sularrivate ...

