In Veneto mai così tanti positivi in un giorno: da 490 di ieri a 1.422 oggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Il Veneto registra una drastica impennata di contagi di Coronavirus, con 1.422 nuovi casi nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino regionale. Solo ieri 20 ottobre, le nuove infezioni erano state 490. Quello di oggi sarebbe il dato peggiore del doppio finora mai rilevato da quando è iniziata la pandemia. In lieve aumento le vittime, 14 ieri contro le 13 del giorno precedente. In totale nella Regione i casi rilevati sono saliti ora a 38.265, mentre i morti a 2.282. Leggi anche: Verso regole condivise sulle chiusure nelle Regioni. L’ipotesi di un nuovo Dpcm: coprifuoco nazionale e lezioni pomeridiane«Lezioni a distanza a rotazione per evitare il lockdown», Zaia tiene il punto. I presidi: «Una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Ilregistra una drastica impennata di contagi di Coronavirus, con 1.422 nuovi casi nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino regionale. Solo20 ottobre, le nuove infezioni erano state 490. Quello disarebbe il dato peggiore del doppio finora mai rilevato da quando è iniziata la pandemia. In lieve aumento le vittime, 14contro le 13 delprecedente. In totale nella Regione i casi rilevati sono saliti ora a 38.265, mentre i morti a 2.282. Leggi anche: Verso regole condivise sulle chiusure nelle Regioni. L’ipotesi di un nuovo Dpcm: coprifuoco nazionale e lezioni pomeridiane«Lezioni a distanza a rotazione per evitare il lockdown», Zaia tiene il punto. I presidi: «Una ...

fattoquotidiano : Immuni non funziona in Veneto, gli operatori non hanno mai inserito i codici nel database. L’imbarazzo della Region… - Open_gol : ?? In Veneto mai così tanti positivi in un giorno: da +490 di ieri a +1.422 oggi - petergomezblog : #Immuni non funziona in Veneto, gli operatori non hanno mai inserito i codici nel database. L’imbarazzo della Regio… - jhullypeereira : RT @Open_gol: ?? In Veneto mai così tanti positivi in un giorno: da +490 di ieri a +1.422 oggi - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: ?? In Veneto mai così tanti positivi in un giorno: da +490 di ieri a +1.422 oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto mai In Veneto mai così tanti positivi in un giorno: da 490 di ieri a 1.422 oggi Open Porsche in vendita Schio

Porsche 911 cabrio (manuale service book ) benzina vicenza vicenza veneto chiamare 333-79 95 262 mail no --dal luned al venerdi dalle 900 alle 1700 -- su si ...

Quando al posto delle parole sono le immagini e i silenzi a raccontare il nostro Friuli

Che fare se in uno dei punti cruciali della tappa, mentre sui tornanti tormentati del Monte di Ragogna si combatte a suon di pedalate disperate, dagli schermi Rai cominciano a rac ...

Porsche 911 cabrio (manuale service book ) benzina vicenza vicenza veneto chiamare 333-79 95 262 mail no --dal luned al venerdi dalle 900 alle 1700 -- su si ...Che fare se in uno dei punti cruciali della tappa, mentre sui tornanti tormentati del Monte di Ragogna si combatte a suon di pedalate disperate, dagli schermi Rai cominciano a rac ...