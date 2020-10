In Russia si sono registrati 317 decessi nelle ultime 24 ore: mai così tanti dall’inizio della pandemia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) All’inizio sembrava essere una sorta di paradiso terrestre, senza contagi e con una situazione di gran lunga differente rispetto al resto del Mondo. Poi lo scenario è cambiato e nelle ultime settimane la curva epidemiologica è tornata a salire esponenzialmente. Gli effetti del Coronavirus in Russia sono evidenziati dagli ultimi bollettini ufficiali diffusi dal governo. E non solo per quel che riguarda il dato sui nuovi infettati, ma anche – di riflesso – il dato sui decessi: nelle sole ultime 24 ore, infatti, c’è stato il nuovo record di morti con Covid. LEGGI ANCHE > sono quasi 500 i medici morti in Russia per Covid Nel corso dell’ultima giornata, secondo quanto riportato dal ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) All’inizio sembrava essere una sorta di paradiso terrestre, senza contagi e con una situazione di gran lunga differente rispetto al resto del Mondo. Poi lo scenario è cambiato esettimane la curva epidemiologica è tornata a salire esponenzialmente. Gli effetti del Coronavirus inevidenziati dagli ultimi bollettini ufficiali diffusi dal governo. E non solo per quel che riguarda il dato sui nuovi infettati, ma anche – di riflesso – il dato suisole24 ore, infatti, c’è stato il nuovo record di morti con Covid. LEGGI ANCHE >quasi 500 i medici morti inper Covid Nel corso dell’ultima giornata, secondo quanto riportato dal ...

