In Lombardia scatta il coprifuoco: dalle 23 alle 5 si chiude, firmata l'ordinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da domani 22 ottobre fino al 13 novembre non ci si potrà muovere dalla Lombardia se non per motivi indifferibili. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l'ordinanza che dispone il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19". Pochi posti letto, pochi medici e troppi contagi: la decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che se a fine mese saranno confermate potrebbero portare fino a quattromila ricoveri. Dunque per la Regione Lombardia si tratterebbe di una stretta obbligata: dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da domani 22 ottobre fino al 13 novembre non ci si potrà muovere dallase non per motivi indifferibili. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha firmato l'che dispone il235 del mattino "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19". Pochi posti letto, pochi medici e troppi contagi: la decisione delè stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che se a fine mese saranno confermate potrebbero portare fino a quattromila ricoveri. Dunque per la Regionesi tratterebbe di una stretta obbligata:235 del mattino successivo ci si ...

