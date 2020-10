In Lombardia scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. Torna l’autocertificazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nessun passo indietro: da domani scatta in Lombardia il coprifuoco dalle 23 alle 5. Ci si può spostare soltanto per “comprovate esigenze lavorative”. È l’ordinanza, valida fino al 13 novembre 2020, firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza e inviata all’Anci e ai sindaci dei capoluoghi di provincia. Nel testo si sottolinea come al fine di contrastare il diffondersi del virus il coprifuoco sarà applicato «su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo. Sono consentiti – si legge nel documento visionato dall’Adnkronos – solo gli spostamenti motivati ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nessun passo indietro: da domaniinil235. Ci si può spostare soltanto per “comprovate esigenze lavorative”. È l’ordinanza, valida fino al 13 novembre 2020, firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza e inviata all’Anci e ai sindaci dei capoluoghi di provincia. Nel testo si sottolinea come al fine di contrastare il diffondersi del virus ilsarà applicato «su tutto il territorio della Regioneore 23ore 5 del giorno successivo. Sono consentiti – si legge nel documento visionato dall’Adnkronos – solo gli spostamenti motivati ...

