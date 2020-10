In Lombardia coprifuoco dalle 23 alle 5, spostamenti notturni solo con autocertificazione. Firmata l’ordinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Tutto come previsto. Alla fine è arrivata l’ordinanza della Regione Lombardia che prevede un coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. Si potrà uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza o per motivi di salute. Rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Servirà mostrare un’autodichiarazione per certificare gli spostamenti, come già avvenuto durante il lockdown, nella prima fase della pandemia del Coronavirus. Misure valide fino al 13 novembre Queste, dunque, sono le misure contenute nella nuova ordinanza della Regione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Tutto come previsto. Alla fine è arrivata l’ordinanza della Regioneche prevede un235 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. Si potrà uscire di casaper comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza o per motivi di salute. Rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Servirà mostrare un’autodichiarazione per certificare gli, come già avvenuto durante il lockdown, nella prima fase della pandemia del Coronavirus. Misure valide fino al 13 novembre Queste, dunque, sono le misure contenute nella nuova ordinanza della Regione ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - Jessthesohodoll : RT @Iperbole_: Tutto questo mentre slitta la firma di Fontana sul coprifuoco che dovrebbe partire da stasera perché Salvini si è messo in m… - alessita_1994 : Fontana alla fine si è deciso,e ha firmato il coprifuoco in Lombardia. Adesso,voglio vedere se daranno del dittato… -