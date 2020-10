In Lazio verso il coprifuoco da mezzanotte alle 5 | oggi 1219 nuovi casi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente delle regione, Nicola Zingaretti, nelle prossime ore firmerà un’ordinanza che prevede nuove misure per arginare l’avanzata del virus. Tra le misure previste ilda5 di mattina; la didattica a distanza al 75 per cento nelle università salvaguardando matricole e laboratori scientifici; la didattica a distanza al 50 per cento per i licei, in particolare per il triennio. L’ordinanza dovrebbe entrare in vigore da venerdì per trenta giorni. Tutte le misure sono state prese dopo aver ascoltato i sindaci del, l’Anci e la conferenza dei rettori.insono stati registrati 1.219su oltre 20 mila tamponi.