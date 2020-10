In Campania torna l’autocertificazione per gli spostamenti tra province: cosa contiene (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In Campania torna l’autocertificazione per gli spostamenti tra province (cioè tra Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Caserta) e la mente torna indietro di qualche mese, fino a marzo, quando ci si poteva muovere solo per questioni di cosiddetta necessità (visite mediche, esigenze familiari urgenti e lavoro). Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, era stato il primo a ristabilire il coprifuoco decidendo per la chiusura delle scuole dalla metà di ottobre fino al 30. La sua decisione aveva destato qualche malumore anche nel Governo che tanto aveva fatto per cercare di salvaguardare le lezioni in compresenza per elementari, medie e superiori. Ma adesso c’è di più: per spostarsi lungo il territorio campano, servirà nuovamente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Inl’autocertificazione per glitra(cioè tra Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Caserta) e la menteindietro di qualche mese, fino a marzo, quando ci si poteva muovere solo per questioni di cosiddetta necessità (visite mediche, esigenze familiari urgenti e lavoro). Il governatore della, Vincenzo De Luca, era stato il primo a ristabilire il coprifuoco decidendo per la chiusura delle scuole dalla metà di ottobre fino al 30. La sua decisione aveva destato qualche malumore anche nel Governo che tanto aveva fatto per cercare di salvaguardare le lezioni in compresenza per elementari, medie e superiori. Ma adesso c’è di più: per spostarsi lungo il territorio campano, servirà nuovamente ...

myrtamerlino : Mentre #Conte chiede aiuto a #Fedez e #Ferragni, Cirio chiude i centri commerciali in Piemonte nel weekend, #DeLuca… - fanpage : Ultim'ora. La Regione Campania ha anticipato il contenuto della nuova ordinanza - fanpage : Con la nuova ordinanza regionale torna l'autocertificazione. Cosa contiene e come compilarla - domcamodeca : Torna #autocertificazione, ma non in tutta Italia. Ecco dove! - magazinepragma : Campania, torna l’autocertificazione. Arzano in lockdown -