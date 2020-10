In arrivo oggi su Netflix “Rebecca” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Esce oggi su Netflix il film “Rebecca“, tratto dall’omonimo best seller di Daphne du Maurier, un romanzo gotico edito nel 1938 da cui, due anni più tardi, nacque l’adattamento cinematografico firmato da Alfred Hitchcock ottenendo addirittura due premi Oscar, per miglior film e fotografia. “Rebecca” si apre con lo stesso espediente narrativo del libro e già ripreso da Hitchcock: un sogno che riporta la protagonista ai luoghi e ai giorni che le cambiarono l’esistenza. La rivisitazione del 2020 riuscirà a tenere testa al primo film del 1940? Per poter provare ad essere all’altezza del famoso film di Hitchcock, il regista Ben Wheatley non poteva far altro che reclutare attori di un certo calibro. Tre infatti, sono di fama internazionale. La seconda moglie di Maxim è Lily ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Escesuil film “Rebecca“, tratto dall’omonimo best seller di Daphne du Maurier, un romanzo gotico edito nel 1938 da cui, due anni più tardi, nacque l’adattamento cinematografico firmato da Alfred Hitchcock ottenendo addirittura due premi Oscar, per miglior film e fotografia. “Rebecca” si apre con lo stesso espediente narrativo del libro e già ripreso da Hitchcock: un sogno che riporta la protagonista ai luoghi e ai giorni che le cambiarono l’esistenza. La rivisitazione del 2020 riuscirà a tenere testa al primo film del 1940? Per poter provare ad essere all’altezza del famoso film di Hitchcock, il regista Ben Wheatley non poteva far altro che reclutare attori di un certo calibro. Tre infatti, sono di fama internazionale. La seconda moglie di Maxim è Lily ...

GenovAeroporto : Oggi ha preso il via il servizio di test Covid-19 per i passeggeri in arrivo dai paesi per i quali è previsto il ta… - MichelaMarzano : E adesso che faccio, con i miei studenti, quando arrivo al capitolo “libertà di espressione”? Oggi il mio pezzo s… - GuidaLor : RT @Ifatticapitali: Secondo le prime indiscrezioni i #contagi in #Lombardia, oggi #21Ottobre, segnano un preoccupante + 4.000 positivi da #… - Ifatticapitali : Secondo le prime indiscrezioni i #contagi in #Lombardia, oggi #21Ottobre, segnano un preoccupante + 4.000 positivi… - WorldUci : Oggi sapremo ancora di più su chi può vincere il @giroditalia È infatti il giorno del tappone con arrivo a Madonna… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo oggi Gesam, è il giorno tanto atteso Linnae Harper è in arrivo oggi LA NAZIONE EX GRANATA: Akpro segna in Champions League contro il Borussia Dortmund

A fine gara sono arrivati i complimenti di Simone Inzaghi e di Igli Tare, uno di quelli che avrebbe voluto portarlo nella Capitale già prima dell'avvento di Ventura, ma che dovette "arrendersi" ...

Covid a Napoli, ai crocieristi è vietato fare acquisti: insorgono gli artigiani del presepe

Questa mattina la conferma è arrivata come una doccia gelata ... liberamente le città che tocchiamo con le nostre crociere prosegue Msc Crociere ad oggi purtroppo non è possibile stabilire le attività ...

A fine gara sono arrivati i complimenti di Simone Inzaghi e di Igli Tare, uno di quelli che avrebbe voluto portarlo nella Capitale già prima dell'avvento di Ventura, ma che dovette "arrendersi" ...Questa mattina la conferma è arrivata come una doccia gelata ... liberamente le città che tocchiamo con le nostre crociere prosegue Msc Crociere ad oggi purtroppo non è possibile stabilire le attività ...