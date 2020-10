Immobilizzati e derubati | così i Casamonica hanno aggredito l' inviato de Le Iene

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Novella Toloni Alessandro Di Sarno ha raccontato l'aggressione subita pochi giorni fa alla Romanina mentre, insieme al suo autore, stava realizzando un servizio in onda a Lesul clan dei"Ciimmobilizzato l’autore eestratto tutte le schede dalle telecamere distruggendole". Sono le prime parole rilasciate da Alessandro Di Sarno, l'de Lesabato scorso durante le registrazioni di un servizio de Le. L'aggressione, subita in pieno giorno a opera di alcuni esponenti del clan dei, è costata fortunatamente solo tanto spavento e la sottrazione di materiale video. Non tutte le registrazioni - che Di Sarno ...