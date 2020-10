Immobile e il gol “per e contro” il Dortmund | gioia e amarezza

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dal Borussia al Borussia. Un filo conduttore che resterà ben impresso nella memoria di Ciroma ancor di più nella memoria dei tifosi gialloneri. In una gara che sembrava già scritta, con ilarrivato in Italia per dominare, gli uomini di Inzaghi hanno fatto lo sgambetto a Favre e al giovanissimo Haaland che nonostante il gol non è riuscito a regalare la vittoria ai suoi. Ma perla sfida contro il Borussiaha un sapore diverso, perché si trattava del passato dopo aver indossato la loro maglia nel 2014. E’ proprio con la maglia del Borussia chesegnò il suo ultimo gol in Champions League (nella sfida contro l’Anderlecht: 1-1) prima del gol di ieri sera che ha spianato la strada ai biancocelesti. F0to: twitter ...