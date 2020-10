Ilaria D’Amico confessa, il terribile lutto le ha cambiato la vita (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilaria D’Amico, in un’intervista, ha dichiarato che il dolore per la perdita della sorella maggiore l’ha cambiata profondamente. Ilaria D’Amico (fonte Instagram @Ilariadamico real)La giornalista di Sky ha deciso di rivelare in un’intervista su “F” ciò che ha vissuto ultimamente. Nei primi giorni di settembre, la D’Amico è stata costretta a vivere la perdita della sua amata sorella, più grande di lei di dodici anni. La malattia l’ha colpita così all’improvviso ed era gennaio 2019 quando hanno scoperto che fosse malata. Da quello che la giornalista ha dichiarato le è stato trovato un tumore nell’area dell’intestino. Da quando lo hanno scoperto, Ilaria non ha mai lasciato la sorella e insieme, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)D’Amico, in un’intervista, ha dichiarato che il dolore per la perdita della sorella maggiore l’ha cambiata profondamente.D’Amico (fonte Instagram @damico real)La giornalista di Sky ha deciso di rivelare in un’intervista su “F” ciò che ha vissuto ultimamente. Nei primi giorni di settembre, la D’Amico è stata costretta a vivere la perdita della sua amata sorella, più grande di lei di dodici anni. La malattia l’ha colpita così all’improvviso ed era gennaio 2019 quando hanno scoperto che fosse malata. Da quello che la giornalista ha dichiarato le è stato trovato un tumore nell’area dell’intestino. Da quando lo hanno scoperto,non ha mai lasciato la sorella e insieme, ...

