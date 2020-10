Il virologo Crisanti: “Cosa sta accadendo lo dicono i numeri, speriamo che non si arrivi al lockdown” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “La situazione è sicuramente molto preoccupante, lo dicono i numeri. Anche retrospettivamente guardando a come stavamo a fine giugno e luglio, quando avevamo 150 casi, sicuramente i numeri di oggi dimostrano che non si è fatto abbastanza per consolidare questi risultati. A questo punto rimangono le solite misure restrittive, che speriamo riducano i contagi e che non si arrivi a misure estreme di lockdown“: è quanto ha dichiarato a Buongiorno, su Sky TG24, Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. “Rimane sempre il problema di come consolidare i guadagni fatti riducendo la trasmissione. Una volta ridotta la trasmissione, supponendo di tornare ad avere pochi casi al giorno, quali strumenti abbiamo per ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “La situazione è sicuramente molto preoccupante, lo. Anche retrospettivamente guardando a come stavamo a fine giugno e luglio, quando avevamo 150 casi, sicuramente idi oggi dimostrano che non si è fatto abbastanza per consolidare questi risultati. A questo punto rimangono le solite misure restrittive, cheriducano i contagi e che non sia misure estreme di lockdown“: è quanto ha dichiarato a Buongiorno, su Sky TG24, Andrea, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. “Rimane sempre il problema di come consolidare i guadagni fatti riducendo la trasmissione. Una volta ridotta la trasmissione, supponendo di tornare ad avere pochi casi al giorno, quali strumenti abbiamo per ...

