"Il vaccino anti-Covid? Poco efficace". Ecco la verità sull'arma contro il virus

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Ferro Il luminare americano Robert Gallo, che ha scoperto ildell'Hiv, ci ha spiegato in esclusiva come la corsa alrischia di trasformarsi in un boomerang. "Non abbiamo un piano b e se dovessero esserci problemi..." Tutti i vaccini in questo momento in sperimentazione per combattere ilSars-Cov-2 sono "too much of the same thing" (troppo simili) e per questo motivo potrebbero essereefficaci. E soltanto dopo 4-6 mesi potremmo aver bisogno di un'altra iniezione diperché glicorpi "non dureranno a lungo". Per non parlare dei rischi legati alla velocità di produzione per salvare il mondo dal-19. Se lo dice lui, dovremmo crederci ad occhi chiusi: parola del dottor Robert Gallo, scienziato e ...