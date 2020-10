Il tracciamento resta la chiave per contrastare il coronavirus. Ecco come e perché (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ripartenza dei contagi sta mettendo in difficoltà il sistema e anche la strategia delle tre T, che era risultata vincente nei mesi scorsi Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ripartenza dei contagi sta mettendo in difficoltà il sistema e anche la strategia delle tre T, che era risultata vincente nei mesi scorsi

Il commissario straordinario Domenico Arcuri raddoppia i tamponi. E questa è una notizia che tutti aspettavano. Del resto, dice anche che questo raddoppio definitivo entrerà a regime tra due mesi. E q ...

Coronavirus, focolaio nel centro tamponi di Treviso: 9 contagi, ma non chiuderà

TREVISO Il coronavirus ha colpito il cuore pulsante della macchina dei tamponi dell'azienda sanitaria trevigiana. Un nuovo focolaio è esploso proprio all'interno del dipartimento ...

