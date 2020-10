Il terrorismo di destra dei suprematisti bianchi negli Usa non è mai stato così pericoloso (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un estremismo violento, straordinariamente letale nei suoi “ripugnanti attacchi mirati” messi in atto per “indurre un cambiamento ideologico negli Stati Uniti servendosi di violenza, morte e distruzione”. È la definizione di suprematismo bianco contenuta nell’introduzione all’annuale report pubblicato dal Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti, un volume di 25 pagine che tratteggia meglio di qualunque saggio il volto di una nazione divisa, disorientata e in balìa di una minaccia terroristica che questa volta arriva dal cuore della stessa America. Il documento porta la data del 6 ottobre 2020, ma è invecchiato molto rapidamente. Di lì a due giorni, infatti, l’Fbi avrebbe sventato un piano che prevedeva il rapimento della governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, progettato da 8 uomini ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un estremismo violento, straordinariamente letale nei suoi “ripugnanti attacchi mirati” messi in atto per “indurre un cambiamento ideologicoStati Uniti servendosi di violenza, morte e distruzione”. È la definizione di suprematismo bianco contenuta nell’introduzione all’annuale report pubblicato dal Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti, un volume di 25 pagine che tratteggia meglio di qualunque saggio il volto di una nazione divisa, disorientata e in balìa di una minaccia terroristica che questa volta arriva dal cuore della stessa America. Il documento porta la data del 6 ottobre 2020, ma è invecchiato molto rapidamente. Di lì a due giorni, infatti, l’Fbi avrebbe sventato un piano che prevedeva il rapimento della governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, progettato da 8 uomini ...

L'evoluzione del terrorismo di destra Partiamo dai dati. Dal 2018 a oggi, i suprematisti bianchi hanno ucciso più di quanto abbia fatto qualunque altra minaccia di terrorismo interno negli Stati Uniti ...

