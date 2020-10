Il Tar sentenzia | il papà sta a casa anche se la mamma è casalinga

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) BOLOGNA – Lui lavora e lei è casalinga. Diventano mamma e papà, e allora parte la richiesta per concedere a lui i permessi di riposo giornaliero durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto per legge. Ma la risposta è ‘no’. Ad inizio 2017, la Questura di Bologna a cui fu avanzata l’istanza, la respinse. Motivo: “Manca l’attestazione del datore di lavoro dell’altro genitore”. Ovvero, la mamma è ‘solo’ casalinga; insomma, non lavora. Dunque, niente permesso di riposo giornaliero per il papà. Che però non si è arreso, è andato al Tar e ha vinto: con una sentenza pubblicata due giorni fa, infatti, i giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna, pur consapevoli “della sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali”, accolgono “la tesi secondo cui il beneficio spetta anche nel caso in cui la madre sia casalinga”. Dunque, al papà si doveva concedere di poter stare del tempo con il figlio piccolo.