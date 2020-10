“Il tampone danneggia il cervello”: la bufala virale, dopo i no-mask arrivano i no-swab (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Da diverse settimane sui social network si sta diffondendo la notizia che il tampone nasale per Covid-19 danneggerebbe la barriera ematoencefalica del cervello, portando a infezioni cerebrali. Diciamo subito che diversi medici hanno smentito la notizia, rassicurando che il tampone è completamente sicuro e che non riesce a raggiungere la barriera ematoencefalica“: a rassicurare genitori e pazienti apprensivi arriva un approfondimento di Dottoremaeveroche, il sito “anti – fake news” curato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCEO). Perché il tampone per Covid non può danneggiare la barriera ematoencefalica? “Innanzitutto – precisano gli esperti FNOMCEO – per poterlo capire, occorre spiegare cosa sia e come funzioni la barriera ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Da diverse settimane sui social network si sta diffondendo la notizia che ilnasale per Covid-19 danneggerebbe la barriera ematoencefalica del cervello, portando a infezioni cerebrali. Diciamo subito che diversi medici hanno smentito la notizia, rassicurando che ilè completamente sicuro e che non riesce a raggiungere la barriera ematoencefalica“: a rassicurare genitori e pazienti apprensivi arriva un approfondimento di Dottoremaeveroche, il sito “anti – fake news” curato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCEO). Perché ilper Covid non puòre la barriera ematoencefalica? “Innanzitutto – precisano gli esperti FNOMCEO – per poterlo capire, occorre spiegare cosa sia e come funzioni la barriera ...

OttoemezzoTW : #LilliGruber: 'Per tutta la settimana condurrò #ottoemezzo da casa perché un mio collaboratore ha il #covid. Ieri h… - sscnapoli : Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elabor… - CottarelliCPI : Chi riceve un messaggio Immuni deve fare comunque almeno 10 gg di 40ena. Non aiuta fare il tampone prima del 10mo g… - GiovanniG1950 : RT @FPaffy: Per il bene dei lombardi caro sen. #Salvini fatevi da parte, si dimetta Fontana e tutta la giunta. Saltato il tracciamento, 6-… - CarraMaurizio : RT @AdolfoTasinato: @CesareSacchetti @lucia_marziali Per la paura seminata dai media la gente corre al pronto soccorso per un colpo di toss… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il tampone Coronavirus: Burioni, 'subito tampone e risultato a studenti' Affaritaliani.it