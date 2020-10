Il sindacato infermieri: In Campania situazione allarmante, 85 posti di terapia intensiva occupati su 115 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Stiamo monitorando 24 ore su 24 la situazione della sanità pubblica in Campania in pieno clima di ripresa del Covid-19. E quello che viene fuori, giorno dopo giorno, attraverso i nostri referenti regionali, è il desolante disegno di un quadro allarmante, letteralmente a rischio esplosione”. Lo afferma Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up sindacato infermieri Italiani. “Secondo la nostra inchiesta sindacale, di 115 posti in terapia intensiva, circa 85 sono già occupati. E 18 ad oggi sono i colleghi contagiati nell’arco degli ultimi 30 giorni”. Quanto all’Area Covid all’Ospedale del Mare e ai nuovi posti letto, “certo si arriverebbe a 200, se ci fossero il personale e i ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Stiamo monitorando 24 ore su 24 ladella sanità pubblica inin pieno clima di ripresa del Covid-19. E quello che viene fuori, giorno dopo giorno, attraverso i nostri referenti regionali, è il desolante disegno di un quadro, letteralmente a rischio esplosione”. Lo afferma Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing UpItaliani. “Secondo la nostra inchiesta sindacale, di 115inintensiva, circa 85 sono già occupati. E 18 ad oggi sono i colleghi contagiati nell’arco degli ultimi 30 giorni”. Quanto all’Area Covid all’Ospedale del Mare e ai nuoviletto, “certo si arriverebbe a 200, se ci fossero il personale e i ...

