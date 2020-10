Il segreto anticipazioni | Adolfo e Marta troveranno il coraggio di dire tutto a Rosa?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata de Ilin onda domani 22 ottobre 2020? Avrete visto che negli ultimi episodi è successo di: Matias ha scoperto della relazione tra Marcela e Tomas e ha deciso di affrontare il figlio della marchesa. Non sembra essere pronto a perdonare sua moglie per tutte le menzogne che sono state raccontate ma Tomas ha deciso di intervenire…Nel frattempo, in assenza diche si sta prendendo cura di Manuela,hanno riscoperto il loro amore e hanno iniziato a vedersi di nascosto, finendo per intrecciare una relazione clandestina…Tiburcio sta facendo preoccupare molto Dolores, tra i due sembra essere ormai finita. Francisca continua a cercare Raimundo senza sapere che l’Ulloa è stato sequestrato dagli uomini di ...