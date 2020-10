Il ruolo della vitamina D nel rischio di letalità da Covid-19

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus: i livelli diD nel nostro sangue possono aiutare a prevenire pericoli per la nostra salute LaD è da sempre alleatanostra salute. Essa è liposolubile (ovvero si scioglie nei grassi) ed oltre al benessere delle nostre ossa, è fondamentale per mantenere attivo il sistema immunitario. Risulta benefica anche per … L'articolo IlD neldi letalità da-19 proviene da YesLife.it.