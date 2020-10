Il ritorno dell’Hummer | il maxi suv è ora elettrico e si muove in diagonale

Leggi su wired

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Foto: General Motors)General Motors ha finalmente svelato il tanto atteso Hummer: sarà un rivale accanito per l’altro gigantesco pickup con propulsore pulito visto di recente, Tesla Cybertruck, ma si dovrà attendere più di un anno visto che la produzione non inizierà prima dell’autunno prossimo e la disponibilità nei negozi da fine 2021 e inizio 2022. Il possente mezzo da 1014 cavalli sarà assemblato presso il nuovo stabilimento chiamato Factory Zero di Detroit e sono già aperte le prenotazioni con caparra di appena 100 dollari. Il prezzo partirà da circa 67000 euro per il modello meno prestante. (Foto: General Motors)La prima versione che sarà messa in commercio sarà la speciale “Edition 1” che però richiederà un esborso di ben 112595 dollari pari a ...