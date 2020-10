Il primo teaser trailer del film animato Raya and The Last Dragon

Leggi su wired

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Forti del successo di Oceania e soprattutto di Frozen 2, i Walt Disney Animation Studios sono pronti a presentare la loro ultima fatica:and the, un nuovod’animazione che farà il suo debutto il prossimo anno. Nelle scorse ore sono state diffuse le prime immagini del, che regala unassaggio di ciò che vedremo sul grande schermo. In particolare, facciamo la conoscenza di, una giovane ma abilissima guerriera che, come si vede nella clip, ha l’arduo compito di difendere la gemma dele, custodita in una caverna piena di insidie. Ci troviamo nell’antico mondo fantastico di Kumandra, dove un tempo esseri umani e draghi vivevano insieme in armonia. A un ...