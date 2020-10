Il primario delle malattie infettive del policlinico di Milano | La città non può reggere la situazione di marzo

KB_Lakers24_ : Il primario di malattie Infettive: “Servono #lockdown volontari, #Milano non può diventare la #bergamo della prima… - ladyrosmarino : RT @globalistIT: - globalistIT : - alcinx : RT @rep_milano: Coronavirus, la lettera ai colleghi del primario che curò il paziente uno: 'La seconda ondata è una realtà' [aggiornamento… - rep_milano : Coronavirus, la lettera ai colleghi del primario che curò il paziente uno: 'La seconda ondata è una realtà' [aggior… -

Ultime Notizie dalla rete : primario delle

Globalist.it

«Un appello alla medicina generale per fronteggiare insieme la pandemia, ridefinendo e affermando lo spazio e il ruolo che spetta all’attività di assistenza primaria e mettendo a disposizione ...La sensazione primaria è che , così come in termini di sanità ... Tutto questo si riverbera sul partito democratico da un lato consapevole ma non troppo delle responsabilità verso il paese, conscio ...