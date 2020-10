Il Premio Caravella al giornalista Sandro Forte per il suo libro “Ordine Nuovo parla”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilvince ilTricolore 2020 con il suo“OrdineParla” di Mursia Edizioni. Il, come ogni anno, è destinato a coloro i quali si siano distinti per la qualità del loro apporto alla società e per la saldezza nei principi che da sempre informano questa manifestazione. La consegna delnon si è celebrata per via delDpcm che vieta cerimonie e congressi.: orgoglioso del riconoscimento “Sono naturalmente orgoglioso di questo riconoscimento. Credo sia stato un importante contributo alla verità su quello che realmente è stato Ordine, ovvero il maggior ...