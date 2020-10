Il Paradiso delle signore trama 22 ottobre: Marta lascia Milano, Armando fa un gesto importante (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella puntata di giovedì 22 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che il grande giorno per Marta sarà, ormai, arrivato. La fanciulla deve partire per New York, ma prima di farlo dovrà salutare tutti i suoi parenti e amici, che non rivedrà per un po’ di tempo. Salvatore e Marcello, dal canto loro, proveranno a riavvicinarsi a Laura formalizzando il suo ingresso come loro socia. Tra Armando e Agnese, invece, si creerà una complicità molto intensa, che spingerà Ferraris a compiere un gesto molto importante. trama 22 ottobre: Marta lascia Milano Al Paradiso delle ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella puntata di giovedì 22delvedremo che il grande giorno persarà, ormai, arrivato. La fanciulla deve partire per New York, ma prima di farlo dovrà salutare tutti i suoi parenti e amici, che non rivedrà per un po’ di tempo. Salvatore e Marcello, dal canto loro, proveranno a riavvicinarsi a Laura formalizzando il suo ingresso come loro socia. Trae Agnese, invece, si creerà una complicità molto intensa, che spingerà Ferraris a compiere unmolto22Al...

