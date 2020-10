Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23 ottobre: una tragica notizia per Vittorio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una terribile notizia attende Vittorio Conti a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alla puntata in onda venerdì 23 ottobre, rivelano che il pubblicitario riceverà la visita a sorpresa della cognata Beatrice, la quale lo metterà al corrente della morte di suo fratello. Nel frattempo, l’uomo al grande magazzino ammirerà con Gabriella la vetrina con gli abiti della collezione e si godrà per un po’ il meritato riposo. Intanto, Luciano inizierà ad essere insofferente nei confronti di zia Ernesta e Stefania ed il peggio è che non andranno via presto. Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23 ottobre: ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una terribileattendeConti a Il. Lerelative alla puntata in onda venerdì 23, rivelano che il pubblicitario riceverà la visita a sorpresa della cognata Beatrice, la quale lo metterà al corrente della morte di suo fratello. Nel frattempo, l’uomo al grande magazzino ammirerà con Gabriella la vetrina con gli abiti della collezione e si godrà per un po’ il meritato riposo. Intanto, Luciano inizierà ad essere insofferente nei confronti di zia Ernesta e Stefania ed il peggio è che non andranno via presto. Il23: ...

